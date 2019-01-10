Футбол
Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом»LiveSport.ru 03:37
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи заключил контракт с «Ювентусом», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, соглашение между Рэмзи и туринским клубом начнет действовать с 1 июля 2019 года. Итальянцы отказались платить 20 миллионов евро «канонирам», чтобы игрок перешел к ним уже зимой.
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