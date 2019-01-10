Футбол

Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом»LiveSport.ru 03:37

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи заключил контракт с «Ювентусом», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, соглашение между Рэмзи и туринским клубом начнет действовать с 1 июля 2019 года. Итальянцы отказались платить 20 миллионов евро «канонирам», чтобы игрок перешел к ним уже зимой.
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Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом». Переход состоится в июне

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СМИ: Рэмси подписал контракт с «Ювентусом»

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Все про Спорт ру15 января в 15:39
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Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
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