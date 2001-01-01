Футбол
По информации журналиста Sky Джанлуки Ди Марцо, встреча агентов Рэмзи с «бьянконери» может состоятся после Суперкубка Италии, который состоится 16-го января в Саудовской Аравии. В октябре 2018 года валлиец сказал, что не будет продлевать контракт, истекающий в июне.
Бомбардир.рувчера в 17:45
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Армия и оружие
В США зафиксировали гибель российского военного спутника
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске
Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах
Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье
Умер онкобольной мальчик из Черемхова, о котором рассказали Путину
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, о помощи которому попросили президента РФ, умер в ночь на четверг в больнице.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Финансы
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро
Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
Украинский генерал предложил пройти Азовское море с помощью «фиксации из космоса»
Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что украинским судам при проходе через Азовское море может помочь "фиксация из космоса" со стороны западных союзников.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
США хотят и дальше отправлять астронавтов к МКС на российских «Союзах»
США обратились к "Роскосмосу" с предложением продолжить полеты их астронавтов на Международную космическую станцию на космических кораблях "Союз", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 23:13
Космос
Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе»
В декабре источник не исключил, что часть выводов о появлении дырки в «Союзе» могут засекретить.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС после обрушения части сопки в реку
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в реку обрушилась часть сопки, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Врио главы Пентагона нецензурно высказался об истребителе F-35
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан резко раскритиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя пятого поколения F-35, пишет Politico со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников США.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных
Обновлено вчера в 15:58
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Пожарный поезд подключается к тушению пожара на заводе под Оренбургом
Пожарный поезд прибыл на место пожара в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Рогозин посоветовал Генпрокуратуре и Счетной палате действовать, а не рассказывать как все плохо
Глава госкорпорации «Роскосомос» Дмитрий Рогозин заявил, что Генпрокуратуре и Счетной палате России надо «действовать, а не рассказывать обывателю, как все у других плохо».
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Президент Южной Кореи заявил о скорой встрече Ким Чен Ына и Трампа
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время обращения к нации заявил, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
Пострадавшие в результате обрушения подъезда в доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31,725 тыс. руб. за 1 кв. м. общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено вчера в 18:54
Авто
Fiat выплатит в США $700 млн для урегулирования исков по «дизельгейту»
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler выплатит в США более $700 млн для урегулирования судебных исков по так называемому «дизельному скандалу» («дизельгейту»).
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Обновлено вчера в 15:36
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено вчера в 08:51
Общество
В Британии кошка испортила редкую картину XVII века
Домашняя кошка Падме повредила картину XVII века, которую приобрел и отреставрировал британский искусствовед Бендор Гросвенор, пишет The Telegraph.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Украинцев обрекли на замерзание, заявил депутат Рады
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика
ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
Новые тарифы ОСАГО приняты в РФ
Новые тарифы на ОСАГО вступили в силу в России 9 января, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ в соответствующем указании.
Обновлено вчера в 02:16
Кино
Сергей Лукьяненко напишет последнюю книгу из серии «Дозоров»
Обновлено вчера в 21:34
Космос
Ученые обнаружили второй повторяющийся «сигнал инопланетян»
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Самолет МС-21 может остаться без импортных композитов
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
МВД предложило увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете
Юридическим лицам грозит штраф в миллион рублей или приостановка работы до 90 суток. Также проект увеличивает штрафы для провайдеров.
Обновлено вчера в 20:01