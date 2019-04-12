Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ

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Политика Телеканал Коломойского подаст в суд на Порошенко Ткаченко подчеркнул, что кандидатов в президенты на эфир не приглашали. Телеканалом владеет украинский олигарх Игорь Коломойский.

Наука Мыши на МКС начали бегать кругами Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.

Космос SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал.

Армия и оружие Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35 Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.

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Происшествия Не менее 16 человек погибли при взрыве в Пакистане По меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 получили ранения при взрыве, прогремевшем в городе Кветта, сообщил в пятницу телеканал GeoTV.

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