Футбол
Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Экономика
Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Футбол
Крылья Советов — Рубин 1:0 (2-й тайм)
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов получил повреждение в матче РПЛ против «Рубина».
Обновлено в 12:46
Здоровье
Онкологи назвали ранние симптомы рака
Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Политика
В штабе Зеленского рассказали о встрече с Макроном
Обновлено в 11:17
Футбол
Суд в Москве допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Политика
Путин дал указание не повышать тарифы на вывоз мусора
Президент России Владимир Путин потребовал остановить рост тарифов для населения на вывоз отходов, рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:03
Футбол
Азар: очень рад, что Зидан вернулся
Чуть менее для остальных команд, потому что „Реал“ с Зинедином Зиданом много выиграет, следовательно соперникам будет тяжело.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Анатолий Гриценко заочно арестован
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по обвинению в публичных призывах осуществлять теракты в России.
Обновлено в 10:10
Общество
Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию
По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
Политика
«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии
Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 14:09
Авто
Раскрыты ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Уральский медцентр Тетюхина получит госзаказ на 206,5 миллиона рублей
Департамент госзакупок Свердловской области объявил три аукциона на общую сумму в 206,5 миллиона рублей на оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии, сообщает РБК.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Общество
В Москве на 13 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве. В столице 13 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Обновлено в 06:23
Экономика
Страховщик выплатил «Роскосмосу» 4,7 млрд руб. за аварию «Союз-ФГ»
Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-10», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:54
Политика
Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин
Обновлено в 11:48