Футбол

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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Секейра признан игроком недели в Лиге Европы

Чемпионат09:51

19-летний хавбек «Бенфики» Феликс – лучший игрок недели в Лиге Европы

Sports.ru10:27

Хавбек «Бенфики» Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы

Спорт-Экспресс09:30

Фелиш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Бомбардир.ру12:18

Жоау Фелиш из «Бенфики» — лучший игрок недели в Лиге Европы

Sport24.ru09:40

Автор хет-трика в ворота «Айнтрахта» признан игроком недели в Лиге Европы

Матч ТВ09:44

Четыре игрока «Арсенала» попали в символическую сборную Лиги Европы

Soccer.ru07:06
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

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Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

Обновлено в 11:31
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В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
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Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
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Обновлено в 12:17
Футбол

Крылья Советов — Рубин 1:0 (2-й тайм)

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов получил повреждение в матче РПЛ против «Рубина».
Обновлено в 12:46
Здоровье

Онкологи назвали ранние симптомы рака

Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Политика

В штабе Зеленского рассказали о встрече с Макроном

Обновлено в 11:17
Футбол

Суд в Москве допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:18
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:01
Политика

Путин дал указание не повышать тарифы на вывоз мусора

Президент России Владимир Путин потребовал остановить рост тарифов для населения на вывоз отходов, рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Общество

Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов

Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
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Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

Обновлено в 05:03
Футбол

Азар: очень рад, что Зидан вернулся

Чуть менее для остальных команд, потому что „Реал“ с Зинедином Зиданом много выиграет, следовательно соперникам будет тяжело.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Анатолий Гриценко заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по обвинению в публичных призывах осуществлять теракты в России.
Обновлено в 10:10
Общество

Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию

По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Политика

«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии

Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 14:09
Авто

Раскрыты ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
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В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье

Уральский медцентр Тетюхина получит госзаказ на 206,5 миллиона рублей

Департамент госзакупок Свердловской области объявил три аукциона на общую сумму в 206,5 миллиона рублей на оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии, сообщает РБК.
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Общество

В Москве на 13 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве. В столице 13 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
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Экономика

Страховщик выплатил «Роскосмосу» 4,7 млрд руб. за аварию «Союз-ФГ»

Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-10», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:54
Политика

Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин

Обновлено в 11:48
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