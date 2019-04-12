Футбол

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49

Арсенал — Наполи
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Аарон Рэмзи
15′
Калиду Кулибали
25′
46′
Эльсеид Хюсай
66′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
67′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
67′
Лукас Торрейра
Мохамед Эль-Ненни
77′
83′
Фабиан Руис
Адам Уна
83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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