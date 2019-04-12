Футбол
Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество
Акция «Тотальный диктант» пройдет в Высшей школе экономики
Жители столицы 13 апреля проверят свои знания русского языка на ежегодном «Тотальном диктанте» в Высшей школе экономики.
Обновлено в 04:17
Политика
Лавров указал на неспособность США честно конкурировать в экономике
Сергей Лавров, являющийся министром иностранных дел России, заявил о неспособности экономической системы США вести честную конкуренцию, сообщают «Известия».
Обновлено в 12:46
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Кино
Скончался режиссер Сергей Страхов
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Политика
Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко
Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено в 02:24
Финансы
Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
Зенитная ракетная система С-350 «Витязь» прошла госиспытания
Ранее сообщалось, что первая система C-350 поступит в учебный центр зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.
Обновлено в 06:46
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:33
Происшествия
Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве
Обновлено в 19:22
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
Обновлено в 14:19
Политика
Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.
Обновлено в 19:44
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Футбол
Головин отметил красоту российских девушек
У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено в 10:45
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов
Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Здоровье
Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке
Помимо резкой потери веса, постоянной слабости и уплотнений в груди, есть и еще несколько тревожных сигналов, на которые обычно не обращают особого внимания, но они могут свидетельствовать о раке.
Обновлено в 07:59
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33