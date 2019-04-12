Футбол
Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Спорт
Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой
Обновлено в 08:26
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении "серых" схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Экономика
Трутнев стал самым богатым в кабмине в 2018 году
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.
Обновлено в 11:52
Авто
СМИ раскрыли ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном
Обновлено в 13:21
Космос
Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно
Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено в 02:20
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Экономика
Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров
29 марта предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что завод по сжижению газа в Усть-Луге стал частью объединенного проекта по переработке, которым «Газпром» будет заниматься совместно с «Русгаздобычей», а оператором проекта будет СП двух компаний, ООО «Русхимальянс».
Обновлено в 13:03
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО до конца мая
Почему экс-министр Михаил Абызов уехал за границу Как передает агентство городских новостей "Москва", в пятницу, 12 апреля, Мосгорсуд оставил без изменений постановление Басманного суда об аресте экс-министра Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено в 06:34
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Кино
Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года
"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Футбол
Головин объяснил, почему выбрал 17-й номер
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что выбрал 17-й номер в ЦСКА, поскольку семерка была занята Зораном Тошичем.
Обновлено в 10:21
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:51
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Смоленске в жилой пятиэтажке обрушилось перекрытие
Сообщение об обрушении плиты перекрытия на верхнем техническом этаже в пятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, расположенном во 2-м Краснофлотском переулке в городе Смоленске, поступило в пятницу в "Центр обработки вызовов 112".
Обновлено в 13:02
Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Денис Клявер опубликовал фото с подросшей дочерью от Евы Польны
Денис Клявер опубликовал фото с подросшей дочерью от Евы Польны Напомним, что Денис Клявер и Ева Польна познакомились на гастролях.
Обновлено в 09:22