Футбол

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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Феликс, Рэмзи и Гедеш в составе сборной недели Лиги Европы

Sports.ru14:03

Секейра признан игроком недели в Лиге Европы

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Хавбек «Бенфики» Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы

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Автор хет-трика в ворота «Айнтрахта» признан игроком недели в Лиге Европы

Матч ТВ09:44

Жоау Фелиш из «Бенфики» — лучший игрок недели в Лиге Европы

Sport24.ru09:40

Четыре игрока «Арсенала» попали в символическую сборную Лиги Европы

Soccer.ru07:06

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 19:32
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
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