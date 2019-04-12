Футбол
Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Происшествия
В Тюмени проходит контртеррористическая операция
Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Аникеев является депутатом Госдумы с 2005 года и с тех пор несколько раз возглавлял список самых обеспеченных членов палаты.
Обновлено в 15:42
Кино
В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Футбол
Аршавин: «В 90-х ходил обедать в ресторан, в котором убивали людей»
Потом по сводкам оказалось, что в 90-х там убивали людей, а я приходил туда днём, обедал и даже не знал об этом.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Футбол
Главный тренер «Аякса» рассказал, куда летом уйдет де Лигт
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что Маттейс де Лигт точно покинет клуб во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 14:38
Здоровье
Минздрав назвал регионы — лидеры по доле пенсионеров с ожирением
В целом по России в 2017 году на 100 тысяч граждан старше трудоспособного возраста было зарегистрировано 1777,5 больных ожирением.
Обновлено в 03:35
Политика
В Сети появилось продолжение ролика с Зеленским и фурой
Ранее в Сети появилось видео, где Зеленского сбивает грузовик, после чего появятся белая дорожка из порошка.
Обновлено в 04:25
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Политика
В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов
Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Авто
Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды
Двигатель Mitsubishi L200 SuperUte выдает 344 лошадиные силы и 677 Нм момента. С места до «сотни» пикап разгоняется за 3,5 секунды.
Обновлено в 09:18
Политика
На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск
«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Аноним «заминировал» оздоровительный комплекс «Ватутинки» в ТиНАО
Как передает агентство городских новостей «Москва», анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в санатории «Ватутинки» в ТиНАО поступило на электронную почту оздоровительного комплекса днем в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 10:52
Общество
Володин отдал половину своего дохода на благотворительность
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество
Средняя зарплата космонавта Роскомоса составляет 170 тысяч рублей
На сегодняшний день, как рассказал Залетин, в России 33 действующих космонавта, в США их примерно 50, в Европе – около 20.
Обновлено в 14:30