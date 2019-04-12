Футбол

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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Феликс, Рэмзи и Гедеш в составе сборной недели Лиги Европы

Sports.ru14:03

Жоау Фелиш из «Бенфики» — лучший игрок недели в Лиге Европы

Sport24.ru09:40

Автор хет-трика в ворота «Айнтрахта» признан игроком недели в Лиге Европы

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Хавбек «Бенфики» Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы

Спорт-Экспресс09:30

Фелиш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Бомбардир.ру12:18

Секейра признан игроком недели в Лиге Европы

Чемпионат09:51

Четыре игрока «Арсенала» попали в символическую сборную Лиги Европы

Soccer.ru07:06
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