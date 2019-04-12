Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ

Шоу-бизнес Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.

Политика МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.

Экономика «Газпром» провел серию кадровых перестановок "Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Политика СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Экономика Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.

Здоровье Минздрав назвал регионы — лидеры по доле пенсионеров с ожирением В целом по России в 2017 году на 100 тысяч граждан старше трудоспособного возраста было зарегистрировано 1777,5 больных ожирением.

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Экономика Медведев поручил правительству следить за ценами на стройматериалы Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы, которые используются в национальных проектах.

Политика Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.

Общество Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.

Политика Украина объявила в розыск капитана «Норда» Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.

Политика Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".

Общество Российского священника отправили служить в село из-за фото жены Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.

Армия и оружие Судан вновь охвачен протестами после военного переворота У здания Генштаба вооруженных сил Судана проходят масштабные протесты против решений переходного военного совета, захватившего власть и свергнувшего президента Омара аль-Башира.

Политика Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Авто KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.

Общество Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.