Футбол

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕSoccer.ru вчера в 18:49

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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Секейра признан игроком недели в Лиге Европы

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Виллиан, Гедеш и Рэмзи – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Бомбардир.рувчера в 23:32

Хавбек «Бенфики» Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы

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Автор хет-трика в ворота «Айнтрахта» признан игроком недели в Лиге Европы

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Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

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Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
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МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

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Происшествия

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Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

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СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Экономика

Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Здоровье

Минздрав назвал регионы — лидеры по доле пенсионеров с ожирением

В целом по России в 2017 году на 100 тысяч граждан старше трудоспособного возраста было зарегистрировано 1777,5 больных ожирением.
Обновлено в 03:35
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
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Медведев поручил правительству следить за ценами на стройматериалы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы, которые используются в национальных проектах.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Новой Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали дом отдыха «Ватутинки»

Отмечается, что сообщение о минировании поступило на почту администрации комплекса.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Общество

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»

Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Политика

Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш

Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
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Футбол

«Ростов» выпустил билеты с Новосельцевым из-за обвинений его жены

Обновлено в 09:52
Происшествия

Сообщения о минировании трех больниц и ТРЦ в Рязани оказались ложными

Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Судан вновь охвачен протестами после военного переворота

У здания Генштаба вооруженных сил Судана проходят масштабные протесты против решений переходного военного совета, захватившего власть и свергнувшего президента Омара аль-Башира.
Обновлено в 10:13
Спорт

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Обновлено вчера в 09:37
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
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Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу

По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
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Зрители «МегаФон ТВ» увидят финальный сезон «Игры престолов» первыми

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Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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