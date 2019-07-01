Футбол
Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»Матч ТВ вчера в 09:36
Полузащитник Аарон Рэмси признался, что имел разные варианты для продолжения карьеры, но при первой же возможности выбрал «Ювентус». В понедельник валлиец был представлен в качестве игрока туринского клуба.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено 14 июля в 00:34
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты
Официальный рендер демонстрирует смартфон Honor 9X Pro спереди и сзади
Обновлено вчера в 23:31
Интернет
Хакер рассказал о способе взлома аккаунтов Instagram за 10 минут
Специалист в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя обнаружил в социальной сети Instagram уязвимость, которая поможет взломать любой аккаунт за 10 минут.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В ФСБ назначили нового командира «Альфы»
Врио начальника управления "А" (группа "Альфа") Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов.
Обновлено вчера в 14:08
Финансы
Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки
Если ЦБ удастся удержать годовую инфляцию около 4%, его оценка равновесной реальной ставки (ключевая ставка за вычетом инфляции) может снизиться с 2–3 до 1,5%, считают экономисты инвестбанка Александр Исаков и Родион Латыпов.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
Т. Маклеллан: игрокам «Лос-Анджелеса» придётся измениться
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан рассказал, как намерен вывести команду в плей-офф.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Россию и Китай соединят канатной дорогой
Обновлено в 01:17
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Кино
Джейме Ланнистер из «Игры престолов» заступился за сценаристов
Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в "Игре престолов", заступился за сценаристов Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса на встрече с фанатами сериала в Нэшвилле (штат Теннесси, США), сообщает Independent.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Утвержден календарь выходных дней в 2020 году
Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.
Обновлено 13 июля в 21:03
Транспорт
Орешкин привезет Медведеву доклад о трассе М-7
Министр проехал мимо Чебоксар Минэкономразвития РФ подготовит доклад для совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу реконструкции стратегической для Чувашии и ряда других регионов трассы М-7.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено вчера в 10:25
Наука
Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции
Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко мечтает сняться в мужском журнале
Певица Виктория Дайнеко призналась, что она мечтает сняться в мужском журнале, несмотря на свой статус матери.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой
Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Гаджеты
OnePlus и Flydigi выпустили игровые аксессуары для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro
Обновлено вчера в 06:26
Футбол
«Наши парни были просто в шоке от арбитра»
Футбольный клуб «Сочи» произвел хорошее впечатление в стартовом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 17:01