Футбол

Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»Матч ТВ 09:36

Полузащитник Аарон Рэмси признался, что имел разные варианты для продолжения карьеры, но при первой же возможности выбрал «Ювентус». В понедельник валлиец был представлен в качестве игрока туринского клуба.
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«Ювентус» презентовал Аарона Рэмси. ФОТО

Sport.ru09:58

Милота дня. Игроки детской команды «Ювентуса» устроили живой коридор для Рэмси

Спорт-Экспресс10:18

«Ювентус» представил Рэмзи

Sports.ru10:16

Рэмзи: «Восстановление идет по плану, но мое участие в туре по Азии под вопросом»

Sport24.ru08:55

Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Sportbox.RU09:36

Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Матч ТВ09:36

«Ювентус» представил Рэмси

Чемпионат09:14
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Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Политика

МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Политика

В Госдуме назвали условия сближения с Грузией

В Госдуме заверили, что Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
Обновлено в 07:59
Авто

Опубликованы снимки салона новой Skoda Octavia

Skoda Octavia следующего поколения получила оформление интерьера в стиле последнего Volkswagen Golf.
Обновлено в 12:15
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Космос

Осталось несколько дней: ученые высчитали дату гибели человечества

Ученые объявили, что им удалось вычислить точную дату конца света для человечества на всей планете.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми

В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие

Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Политика

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны

Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.
Обновлено в 13:42
Культура

Скарлетт Йоханссон высказалась о вреде политкорректности

Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что политкорректность может ограничивать искусство.
Обновлено в 08:44
Финансы

Рубль ждет обвал, сообщает Bloomberg

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение.
Обновлено в 12:44
Кино

На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»

Первый официальный трейлер комедийного боевика "King's man: Начало" появился в открытом доступе на YouTube.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

В Германии обвинили Эрдогана в трусости

Гучкер пояснил, что теперь Эрдоган думает в первую очередь о собственной защите, в том числе и от американских высокотехнологичных самолетов.
Обновлено в 15:47
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли

Обновлено в 09:36
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Наука

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции

В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Евросоюз может ввести экономические санкции против Турции.
Обновлено в 16:13
Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Политика

Трамп направил в сенат кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 16:11
Гаджеты

Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в России

Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России за первое полугодие 2019 года.
Обновлено в 03:09
Политика

Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса

Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
Обновлено в 08:50
Авто

BMW вывела на тесты подключаемый гибрид BMW 5-Series

В Сети опубликованы шпионские снимки обновленного в середине цикла седана BMW 5-Series.
Обновлено в 03:21
Игры

Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти

Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Обновлено в 15:15
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
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Аарон Рэмзи
Британский футболист
Валлийский футболист, полузащитник туринского «Ювентуса» и национальной сборной Уэльса.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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