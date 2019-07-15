Футбол
Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»Матч ТВ 09:36
Полузащитник Аарон Рэмси признался, что имел разные варианты для продолжения карьеры, но при первой же возможности выбрал «Ювентус». В понедельник валлиец был представлен в качестве игрока туринского клуба.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
Общество
В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Хоккей
Войнов подписал контракт с «Авангардом»
Обновлено в 08:49
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Политика
Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт
Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Министр обороны Германии объявила об отставке
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ
Стреляные гильзы, найденные в подвале Центрального дома художников (ЦДХ) - нового пространства Третьяковской галереи, предположительно, собирались неизвестными лицами на полигонах и хранились для последующей сдачи в пункты приема цветного металла, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова возбудили после заявления Сбербанка
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Россельхознадзор выявил в стране сокрытие вспышек болезней у животных
Сокрытие вспышек болезней у животных в 2018–2019 годах было выявлено Россельхознадзором в Волгоградской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
День независимости Украины пройдет без военного парада
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, касающийся проведения Дня независимости страны в следующем месяце, 24 августа.
Обновлено в 07:01
Политика
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Культура
Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино из-за Минкульта
Режиссер Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:18
Общество
Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном
6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Авто
Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Политика
Грузинский депутат рассказал об итогах визита в Россию
Депутат грузинского парламента от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия заявил, что на встречах в России его делегация обсудила перспективы возобновления авиасообщения между странами и пути решения проблем.
Обновлено в 10:56