Футбол

Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»Матч ТВ 09:36

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Полузащитник Аарон Рэмси признался, что имел разные варианты для продолжения карьеры, но при первой же возможности выбрал «Ювентус». В понедельник валлиец был представлен в качестве игрока туринского клуба.
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