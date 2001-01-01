Футбол
Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»Матч ТВ 09:36
Полузащитник Аарон Рэмси признался, что имел разные варианты для продолжения карьеры, но при первой же возможности выбрал «Ювентус». В понедельник валлиец был представлен в качестве игрока туринского клуба.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 20:53, Вашингтон
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
Происшествия
В Челябинской области автомобиль насмерть сбил двух пешеходов
По имеющимся данным, водитель автомобиля Toyota на огромной скорости (по словам очевидцев, около 200 км/ч) не справился с управлением и сбил двух пешеходов на обочине.
Обновлено в 15:32
Кино
Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети
В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Антипинский НПЗ обвинил основателя «Нового потока» в мошенничестве
Руководство Антипинского нефтеперерабатывающего завода, входящего в группу компаний «Новый поток», обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий председателя совета директоров НПЗ и основателя холдинга Дмитрия Мазурова, которого подозревают в многомиллиардных хищениях.
Обновлено в 14:34
Космос
Осталось несколько дней: ученые высчитали дату гибели человечества
Ученые объявили, что им удалось вычислить точную дату конца света для человечества на всей планете.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено в 08:00
Интернет
В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
Обновлено в 11:33
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Гаджеты
Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей
Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Авто
Кроссовер Hyundai Tucson получит новый мотор в России
Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Hyundai Tucson в России новым бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. Версия с этим мотором накануне появилась в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на модель, опубликованном в базе Росстандарта.
Обновлено в 02:45
Общество
Почему из-за новой системы оплаты у барнаульцев может подорожать уборка подъездов
Законно или нет За уборку подъездов в Барнауле платят по 50-75 рублей с квартиры много лет.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие
В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»
Малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" создана в России для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, сообщил РИА Новости один из руководителей концерна "Моринформсистема-Агат" Виктор Комардин.
Обновлено в 20:23
Общество
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Эксперты ООН заявили о росте мирового голода на протяжении трех лет
Мировой голод продолжает расти на протяжении трех лет.
Обновлено в 15:01
Интернет
В немецких школах запретили Microsoft Office 365
"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено в 10:46
Космос
Первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту стихи и рассказы
Хаззаа аль-Мансури, который 25 сентября текущего года станет первым отправившимся на орбиту эмиратским космонавтом, возьмет с собой на орбиту работы победителей конкурса «Письмо в космос», информирует РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено в 05:43
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла
Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.
Обновлено в 19:14
Происшествия
На реке Лене в Якутии погибли двое детей
Обновлено в 09:45
Технологии
Открыт электронный доступ к 450 тысячам диссертаций
Проект реализовала Национальная электронная библиотека. Диссертации доступны в помещениях библиотек — участников НЭБ.
Обновлено в 08:36
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Общество
Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой
Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
Обновлено в 17:42
Общество
Переход на латиницу в Казахстане затянется на десять лет
Переход на латиницу в Казахстане может затянуться еще на десять лет, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики.
Обновлено в 19:18