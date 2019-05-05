Футбол

Рэмси попрощался с фанатами «Арсенала» и не смог сдержать слезСпорт день за днем вчера в 15:50

Полузащитник «Арсенала» 28-летний Аарон Рэмси попрощался с болельщиками команды после матча 37-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1). После своей речи валлиец не смог сдержать слез.
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Ремзи расплакался во время прощания с «Арсеналом»

Евро-футбол.рувчера в 16:30

Рэмзи, Чех и Уэлбек попрощались с болельщиками «Арсенала» на «Эмирейтс»

Бомбардир.рувчера в 14:44

«Спасибо тебе за все, что ты сделал для нас». «Арсенал» попрощался с Рэмси

Sportbox.RUвчера в 16:16

Рэмзи не сдержал слез на церемонии прощания с «Арсеналом». Видео

Sport24.ruвчера в 16:00

Рэмси не смог сдержать слёз, прощаясь с фанатами «Арсенала»

Чемпионатвчера в 15:30

Рэмси попрощался с фанатами «Арсенала» и не смог сдержать слез

Спорт день за днемвчера в 15:50

«Спасибо тебе за все, что ты сделал для нас». «Арсенал» попрощался с Рэмси

Матч ТВвчера в 16:16
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Политика

WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек

В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Из-за трагедии в Шереметьево задержаны несколько рейсов в Челябинск

Обновлено в 01:50
Происшествия

Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100

Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве

Обновлено в 01:24
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

При жесткой посадке «Суперджета» погибли люди

Обновлено вчера в 14:37
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдеть Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдеть Донбасс».
Обновлено в 01:27
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено вчера в 18:05
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Орбакайте вспомнила, как приземлилась на Superjet со второй попытки

«Недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки», — написала Орбакайте на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:17
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

В 1 квартале 2019 года спрос на праворульные автомобили в Дальневосточном федеральном округе упал на 85% до 17,3 тыс. единиц.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В катастрофе Sukhoi Superjet в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 00:01
Происшествия

Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку

Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:00
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Хоккей

«Сент-Луис» забил гол, когда Бишоп лежал на льду с травмой

«Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Даллас Старз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ – 4:1. В середине третьего периода преимущество «музыкантов» увеличил Джейден Шварц.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Опубликованы фото из салона сгоревшего самолета SSJ-100

Обновлено в 00:30
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Буквально несколько часов назад на YouTube-канале HBO появился тизер 5 серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 01:14
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

Обновлено в 01:50
Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие

США направят авианосную группу к берегам Ирана

США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Прокуратура Якутска проверяет обстоятельства гибели ребенка в детсаду

Обновлено в 01:18
Экономика

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
Обновлено вчера в 18:57
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Аарон Рэмзи
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Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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