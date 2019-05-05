Футбол
Рэмси попрощался с фанатами «Арсенала» и не смог сдержать слезСпорт день за днем вчера в 15:50
Полузащитник «Арсенала» 28-летний Аарон Рэмси попрощался с болельщиками команды после матча 37-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1). После своей речи валлиец не смог сдержать слез.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Политика
WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100
Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 11:00
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
При жесткой посадке «Суперджета» погибли люди
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдеть Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдеть Донбасс».
Обновлено в 01:27
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Орбакайте вспомнила, как приземлилась на Superjet со второй попытки
«Недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки», — написала Орбакайте на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:17
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
В 1 квартале 2019 года спрос на праворульные автомобили в Дальневосточном федеральном округе упал на 85% до 17,3 тыс. единиц.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку
Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:00
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Хоккей
«Сент-Луис» забил гол, когда Бишоп лежал на льду с травмой
«Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Даллас Старз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ – 4:1. В середине третьего периода преимущество «музыкантов» увеличил Джейден Шварц.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Опубликованы фото из салона сгоревшего самолета SSJ-100
Обновлено в 00:30
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Буквально несколько часов назад на YouTube-канале HBO появился тизер 5 серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 01:14
Экономика
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
США направят авианосную группу к берегам Ирана
США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России
Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
Обновлено вчера в 18:57