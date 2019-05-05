Рэмси попрощался с фанатами «Арсенала» и не смог сдержать слезСпорт день за днем вчера в 15:50

Полузащитник «Арсенала» 28-летний Аарон Рэмси попрощался с болельщиками команды после матча 37-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1). После своей речи валлиец не смог сдержать слез.

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Рэмси попрощался с фанатами «Арсенала» и не смог сдержать слез

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