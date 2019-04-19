Футбол

Рэмси может больше не сыграть за «Арсенал» из-за травмыSport24.ru вчера в 20:16

Наполи — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
60′
61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
71′
74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
90′
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может пропустить остаток сезона. 28-летний валлиец получил травму в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:0).
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