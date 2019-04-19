Футбол
Рэмси получил травму и, вероятно, провел последний матч за «Арсенал»Спорт-Экспресс вчера в 16:08
|34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
|36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
|43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
|46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
|60′
|61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
|68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
|71′
|74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
|90′
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
1
Мерет
14
Мертенс
21
Кирикеш
26
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Кальехон
5
Аллан
8
Руис
20
Зелиньски
99
Милик
34
Юнес
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
4
Эль-Ненни
31
Колашинац
17
Ивоби
7
Мхитарян
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Наполи". Хавбек на 31-й минуте потянул ногу и, по всей видимости, повредил подколенное сухожилие.
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