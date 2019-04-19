Рэмси получил травму и, вероятно, провел последний матч за «Арсенал»Спорт-Экспресс вчера в 16:08

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Наполи". Хавбек на 31-й минуте потянул ногу и, по всей видимости, повредил подколенное сухожилие.

Рэмси получил травму и, вероятно, провел последний матч за «Арсенал»

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