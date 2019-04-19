Футбол

Рэмси получил травму и может больше не сыграть за «Арсенал»Чемпионат 18 апреля в 18:50

Наполи — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, 18 апреля
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
60′
61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
71′
74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
90′
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси получил травму в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Наполи» (1:0). Хавбек покинул поле на 34-й минуте, ему на замену вышел Генрих Мхитарян. У Аарона подозрение на повреждение подколенного сухожилия.
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