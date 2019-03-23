Футбол

Рэмси не сыграет в матче со Словакией из-за травмыЧемпионат 09:09

Уэльс — Словакия
завтра
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Кардифф Сити»
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмси не сможет принять участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Словакии из-за травмы, сообщает Sky Sports. По информации источника, у валлийского футболиста диагностировано повреждение бедра.
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