Футбол
Рэмси не сыграет в матче со Словакией из-за травмыЧемпионат 09:09
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмси не сможет принять участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Словакии из-за травмы, сообщает Sky Sports. По информации источника, у валлийского футболиста диагностировано повреждение бедра.
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