Бывший футболист «Арсенала» Аарон Рэмси, недавно перешедший в «Ювентус» на правах свободного агента, рассказал о своих эмоциях после презентации в туринском клубе.

Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Политика Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.

Авто Российскому авторынку грозит дефицит машин Эксперты подсчитали, что в июле ассортимент машин на российском рынке упал до уровня середины 2000-х годов.

Политика Дмитрий Медведев приедет в Тулу с рабочим визитом Премьер-министр посетит одно из металлургических предприятия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев приедет Тульскую область с рабочим визитом, как сообщает пресс-служба регионального правительства.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Экономика VEON создала новое подразделение - Ventures VEON Ltd. назначил Сержи Эрреро главным операционным директором нового дивизиона VEON Ventures, договор вступит в силу с сентября 2019 года.

Интернет Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.

Происшествия Муниципального депутата Галямину оштрафовали за акцию в центре Москвы Хамовнический суд Москвы в понедельник оштрафовал столичного муниципального депутата Юлию Галямину за участие в несанкционированной акции 14 июля.

Спорт Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Происшествия Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.

Спорт Масару помогла Загитовой открыть бутылку для Bottle Cap Challenge Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие во флешмобе Bottle Cap Challenge, участники которого различными способами открывают крышку на бутылке.

Общество Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

Политика Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

Наука Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Происшествия В центре Петербурга пьяный водитель перевернулся на каршеринге Авария произошла в ночь с 15 на 16 июля В центре Санкт-Петербурга пьяный водитель перевернулся на каршеринговом автомобиле, сообщили в Госавтоинспекции.

Музыка В Красноярске пройдет огненный концерт Огненный концерт пройдет в Красноярске в пятый раз.