Футбол
Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»Чемпионат вчера в 22:15
Бывший футболист «Арсенала» Аарон Рэмси, недавно перешедший в «Ювентус» на правах свободного агента, рассказал о своих эмоциях после презентации в туринском клубе.
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Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве
Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
Обновлено в 02:04
Авто
Российскому авторынку грозит дефицит машин
Эксперты подсчитали, что в июле ассортимент машин на российском рынке упал до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Дмитрий Медведев приедет в Тулу с рабочим визитом
Премьер-министр посетит одно из металлургических предприятия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев приедет Тульскую область с рабочим визитом, как сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:48
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
VEON создала новое подразделение - Ventures
VEON Ltd. назначил Сержи Эрреро главным операционным директором нового дивизиона VEON Ventures, договор вступит в силу с сентября 2019 года.
Обновлено в 02:23
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Муниципального депутата Галямину оштрафовали за акцию в центре Москвы
Хамовнический суд Москвы в понедельник оштрафовал столичного муниципального депутата Юлию Галямину за участие в несанкционированной акции 14 июля.
Обновлено вчера в 14:41
Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля
Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено вчера в 09:16
Спорт
Масару помогла Загитовой открыть бутылку для Bottle Cap Challenge
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие во флешмобе Bottle Cap Challenge, участники которого различными способами открывают крышку на бутылке.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости
Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:24
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Наука
Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции
Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.
Обновлено вчера в 02:53
Авто
В Краснодаре рынок новых автомобилей вырос на 5%
Обновлено в 01:08
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
В центре Петербурга пьяный водитель перевернулся на каршеринге
Авария произошла в ночь с 15 на 16 июля В центре Санкт-Петербурга пьяный водитель перевернулся на каршеринговом автомобиле, сообщили в Госавтоинспекции.
Обновлено в 01:18
Музыка
В Красноярске пройдет огненный концерт
Огненный концерт пройдет в Красноярске в пятый раз.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес
«В нас въехал грузовик!»: Стриженова рассказала, что попала в аварию
Российская телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию, когда ехала на съемки.
Обновлено в 02:49