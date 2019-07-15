Бывший футболист «Арсенала» Аарон Рэмси, недавно перешедший в «Ювентус» на правах свободного агента, рассказал о своих эмоциях после презентации в туринском клубе.

Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Интернет Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.

Театры Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Происшествия В Иваново тигр выбежал на проезжую часть Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.

Происшествия Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали Отмечается, что наркотики общим весом полкило преступник спрятал под парик.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Политика Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Экономика Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании Исходя из нынешней капитализации компании на Лондонской бирже, 22,4% Petropavlovsk оценивается в $89 млн, но собеседник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов компании, говорит, что больше $60 млн за пакет Ракишев выручить не смог бы.

Спорт Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.

Политика В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.

Общество Медведев посетил металлургическое производство в Туле Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.

Гаджеты «Умные» часы Huami Amazfit GTR работают до 74 суток без подзарядки Энергопотребление Amazfit GTR в режиме ожидания в течение суток снижено на 82,6%, а ежедневное энергопотребление уменьшено практически вдвое – на 48,7%. Время автономной работы, в режиме ожидания, у младшей версии составляет до 30 суток, у старшей – до 74 суток.

Политика Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса» Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наука Ученые объяснили, почему ВИЧ не уничтожается лекарствами полностью Ученые смогли сделать выводы, наблюдая за работой иммунных клеток уникальных носителей ВИЧ, на которых вирус почти не действует, передает РИА «Новости».

Футбол РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.

Происшествия Самолет рухнул на жилой дом в Чечне Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.

Политика В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Космос Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ» Российские астрономы отследили обсерваторию "Спектр-РГ", сообщает пресс-центр ИКИ РАН.

Армия и оружие В США нашли уязвимости в российских системах С-400 Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал российские зенитные ракетные системы С-400 самыми сильными системами противовоздушной обороны в мире.