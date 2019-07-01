Футбол

Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»Чемпионат вчера в 22:15

Бывший футболист «Арсенала» Аарон Рэмси, недавно перешедший в «Ювентус» на правах свободного агента, рассказал о своих эмоциях после презентации в туринском клубе.
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Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»

Чемпионатвчера в 22:15

Рэмси рассказал, что не мог отказаться от предложения «Ювентуса»

Спорт-Экспрессвчера в 22:00

Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Матч ТВвчера в 09:36

«Ювентус» презентовал Аарона Рэмси. ФОТО

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Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Sportbox.RUвчера в 09:36

Рэмзи - о переходе в «Ювентус»: «От таких возможностей не отказываются»

Soccer.ruвчера в 11:33

«Ювентус» представил Рэмзи

Sports.ruвчера в 10:16
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Валлийский футболист, полузащитник туринского «Ювентуса» и национальной сборной Уэльса.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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