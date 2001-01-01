Футбол
Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»Чемпионат 22:15
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси, недавно перешедший в туринский «Ювентус» на правах свободного агента, рассказал о своих эмоциях после презентации в итальянском клубе.
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Армия и оружие
Сирия высказалась по поводу поставки российских С-400 в Турцию
Сирийский посол в России Рияд Хаддад рассказал, что Сирия не видит причин для беспокойства в связи с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
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Общество
Дайверы засняли гигантскую медузу размером с человека
Сообщается, что дайверы некоторые время плавали в окружении массивной бочковой медузы размером с человека.
Обновлено в 21:25
Технологии
Пожарный кракен: под крыши сооружений поместят роботов-огнеборцев
Новый пожарный робот тушит огонь, передвигаясь по потолку.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
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Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Общество
Почему из-за новой системы оплаты у барнаульцев может подорожать уборка подъездов
Законно или нет За уборку подъездов в Барнауле платят по 50-75 рублей с квартиры (реже - по 30 рублей) много лет.
Обновлено в 20:18
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 18:43
Политика
Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
Обновлено в 19:02
Футбол
«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 года
«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом.
Обновлено в 11:00
Игры
Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти
Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка
Поставщик электроэнергии Con Edison заявил в понедельник, что установил предварительные причины масштабного отключения электричества на выходных в Нью-Йорке.
Обновлено в 21:57
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает часть активов компании «Везет»
В 2017 году компания «Везет» занимала около 12,3% рынка таксомоторных перевозок в стране, что почти на 2% больше, чем объединившихся Uber и «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:30
Политика
Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе
Получившие российское гражданство жители ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от регистрации, сообщили в МВД России в ответ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 21:18
Общество
Общественный совет Минприроды рекомендовал ввести ЕГЭ по экологии
Общественный совет Минприроды рекомендовал Минпросвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету, рассказал РИА Новости председатель ассоциации журналистов-экологов, член Общественного совета Минприроды Александр Федоров.
Обновлено в 20:20
Общество
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено в 18:23
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни, вступил в силу во вторник, 16 июля, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Американские ВВС готовятся защищать от штурма «Зону 51»
ВВС США обязуются защитить военную базу «Зона 51» в штате Невада от возможного «штурма», к которому готовятся более миллиона американцев, мечтающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 19:58
Космос
Зонд NASA обнаружил на спутнике Юпитера новый вулкан
Обновлено в 10:41
Политика
США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Обновлено в 21:59
Политика
Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию
Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что в Госдуму приехала грузинская делегация во главе с депутатом Георгием Ломией.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, несмотря на свои обещания в ходе избирательной компании, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Мазурова, подозреваемого в крупном хищении
Мазуров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).
Обновлено в 12:07
Политика
Помпео: сотрудничество РФ и Ирана усугубило проблему беженцев в Сирии
Взаимодействие России и Ирана в Сирии повлекло усугубление проблемы сирийских беженцев.
Обновлено в 19:23