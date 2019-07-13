Экономика

Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрдREGNUM вчера в 22:21

Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей

Вести.Ruвчера в 23:47

WSJ: в США регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАССвчера в 16:57

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ruвчера в 21:59

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Коммерсантъвчера в 21:24

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

РБКвчера в 21:19

Власти США утвердили соглашение с Facebook о штрафе в 5 млрд. долларов

Эхо Москвывчера в 23:05

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москвавчера в 16:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Политика

Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
Обновлено вчера в 16:09
Космос

Орёл обыкновенный, марсианский. Кого заметил любопытный вездеход

Обновлено вчера в 12:35
Космос

Космическая лаборатория «Тяньгун-2» сгорит в атмосфере 19 июля

Девятнадцатого июля китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" покинет орбиту и сгорит в земной атмосфере.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану

Обновлено вчера в 23:08
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала канадскую неправительственную организацию Ukranian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") нежелательной в России.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено вчера в 19:43
Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Гуаидо заявил о похищении двух своих соратников

Спикер оппозиционного венесуэльского парламента Хуан Гуаидо заявил, что пока он был в отъезде, в Каракасе сторонники президента страны Николаса Мадуро «похитили» двух его соратников.
Обновлено в 00:38
Путешествия

Отельер из Турции рассказал о продуктах, попадающих на шведский стол повторно

Обновлено вчера в 23:16
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Здоровье

В Улан-Удэ откроется новая поликлиника

Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города 12 июля во время рабочей поездки по Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков посетили строящуюся детскую поликлинику на Пушкина, 24Б.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину своих SSJ-100

Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено вчера в 09:49
Авто

Опубликован первый тизер нового поколения Nissan Juke

Новое, второе по счету, поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено 3 сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Против мэра Нижнеудинского района возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Иркутской области совместно с региональными надзорными органами возбудил уголовное дело в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено вчера в 04:08
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено 11 июля в 07:08
Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

Обновлено вчера в 21:17
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