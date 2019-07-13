Экономика
Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрдREGNUM вчера в 22:21
Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москвавчера в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Политика
Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях
Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
Обновлено вчера в 16:09
Космос
Орёл обыкновенный, марсианский. Кого заметил любопытный вездеход
Обновлено вчера в 12:35
Космос
Космическая лаборатория «Тяньгун-2» сгорит в атмосфере 19 июля
Девятнадцатого июля китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" покинет орбиту и сгорит в земной атмосфере.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану
Обновлено вчера в 23:08
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательной организацией
Генпрокуратура РФ признала канадскую неправительственную организацию Ukranian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") нежелательной в России.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено вчера в 19:43
Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Гуаидо заявил о похищении двух своих соратников
Спикер оппозиционного венесуэльского парламента Хуан Гуаидо заявил, что пока он был в отъезде, в Каракасе сторонники президента страны Николаса Мадуро «похитили» двух его соратников.
Обновлено в 00:38
Путешествия
Отельер из Турции рассказал о продуктах, попадающих на шведский стол повторно
Обновлено вчера в 23:16
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Здоровье
В Улан-Удэ откроется новая поликлиника
Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города 12 июля во время рабочей поездки по Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков посетили строящуюся детскую поликлинику на Пушкина, 24Б.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину своих SSJ-100
Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено вчера в 09:49
Авто
Опубликован первый тизер нового поколения Nissan Juke
Новое, второе по счету, поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено 3 сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Против мэра Нижнеудинского района возбуждено уголовное дело
Следственный комитет Иркутской области совместно с региональными надзорными органами возбудил уголовное дело в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено 11 июля в 07:08
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
Обновлено вчера в 21:17