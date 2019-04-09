Финансы

Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованнымиКоммерсантъ вчера в 17:58

Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными ЦБ намерен ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному, хотя ожидания регулятора о резком росте распространения схемы не оправдались.
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Заголовки утра. 9 апреля

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В России запретят использовать потребкредиты на оплату ипотеки

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Snob.ruвчера в 22:48

ЦБ намерен ограничить возможность использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотеке

Эхо Москвы01:02

Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными

Коммерсантъвчера в 17:58
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