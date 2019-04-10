Экономика
Регулятор «мусорной» отрасли РЭО завершил госрегистрациюРИА Новости 05:39
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (РЭО), являющийся регулятором отрасли по обращению с отходами, завершил государственную регистрацию, сообщает компания.
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Российского экологического оператора официально зарегистрировали в налоговом органе
Народные новости06:10
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Парламентская газетавчера в 13:13
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СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
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В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Жители ряда регионов испытывают сложности со входом в систему.
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Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
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Как ожидается, глобальный запуск в Европе состоится 24 апреля, хотя точных сроков появления новинки в России пока не называют При этом цены уже известны.
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В администрации Дербентского района проходят обыски
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