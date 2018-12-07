Технологии

Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны
Известия
вчера в 21:09

В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети. Об этом сообщила председатель комиссии совфеда по развитию информационного общества.
Известиявчера в 21:09
Людмила Бокова
В настоящее время уже подготовлен законопроект о введении системы контроля абонентских устройств по идентификаторам абонентских устройств, международное название - IMEI.
— Людмила Бокова, депутатТАСС вчера в 09:19
с чего всё началось

В России хотят ввести регистрацию телефонов по номеру IMEI

Регистрация мобильных телефонов по идентификатору абонентского устройства IMEI может быть введена с 2023 года, следует из соответствующего законопроекта, который обсуждался на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информобщества.
РИА Новостивчера в 12:59

Подробнее о событии

В Совфеде предложили запретить операторам связи регистрировать в сети краденные телефоны

ТАССвчера в 09:19

В России хотят ввести регистрацию телефонов по номеру IMEI

РИА Новостивчера в 12:59

Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны

Известиявчера в 21:09

Регистрацию мобильных по номерам IMEI могут ввести с 2023 года

Коммерсантъвчера в 21:37

В России введут платную регистрацию смартфонов

URA.Ru00:16

Совфед предложил запретить регистрацию краденных смартфонов в сети

Комсомольская правда00:25

Россиян могут обязать платить за регистрацию своих телефонов

Московский Комсомолец02:59
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
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