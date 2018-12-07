Технологии
В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети. Об этом сообщила председатель комиссии совфеда по развитию информационного общества.
Известиявчера в 21:09
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В настоящее время уже подготовлен законопроект о введении системы контроля абонентских устройств по идентификаторам абонентских устройств, международное название - IMEI.
— Людмила Бокова, депутатТАСС вчера в 09:19
с чего всё началось
Регистрация мобильных телефонов по идентификатору абонентского устройства IMEI может быть введена с 2023 года, следует из соответствующего законопроекта, который обсуждался на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информобщества.РИА Новостивчера в 12:59
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