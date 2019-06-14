Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме.Ведомостивчера в 17:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество
Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»
Обнаружилось, что в одном из пунктов слово "вуз" написано прописными буквами, тогда как, согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными.
Обновлено в 05:45
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Общество
В России появится новый бренд & Other Stories от H&M
Обновлено в 06:03
Политика
Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова
Три дня назад глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова и отправил в отставку двух генералов.
Обновлено в 06:02
Политика
В КС Украины предоставили документы о коалиции в Верховной раде
Председатель Верховной рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) Украины документы, касающиеся парламентской коалиции.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Транспорт
Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Бердымухамедов на велосипеде точно поразил мишени из пистолета
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил военные учения, в ходе которых показал навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде.
Обновлено в 00:16
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
Обновлено в 01:53
Происшествия
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось
США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
22-летнюю россиянку убили в Бахрейне
В Бахрейне погибла 22-летняя россиянка Любовь М. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила её сестра.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Религия
Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.
Обновлено в 04:18
Политика
КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию
Конституционный суд Украины признал, что экс-президент страны Петр Порошенко нарушил конституцию, создав своим указом национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Обновлено в 05:29
Политика
Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского
Обновлено в 04:46
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00