Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме.

с чего всё началось

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