Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
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с чего всё началось
Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме.Ведомостивчера в 17:13
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Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Футбол
Азар: «Модрич сказал, что не отдаст мне десятый номер»
Новичок "Реала" Эден Азар рассказал о том, что полузащитник "сливочных" Лука Модрич не стал уступать ему десятый номер, который был у Азара в "Челси".
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
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Религия
Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал две причины противостояния из-за возведения храма в Екатеринбурге: это плохое информационное освещение строительства и сложности церковной работы с подростками.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Смартфон от Huawei за 6000 рублей стал самым популярным в России
Самым популярным мобильным устройством среди российских покупателей стал смартфон Honor 7A производства Huawei.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
Более 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии убыли в Сербию для участия в совместном сербско-белорусско-российском учении «Славянское братство-2019».
Обновлено в 02:19
Транспорт
В ЦОДД составили рейтинг самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе оказались самыми загруженными столичными магистралями по пятницам во второй половине дня.
Обновлено в 07:02
Экономика
Пессимизм жителей РФ по поводу экономики страны идёт на спад
Стоит отметить, что, согласно опросу, количество людей, считающих, что экономическая ситуация в стране плохая, снизилось с 45% в феврале 2019 года до 40% в июне 2019 года.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Россиянин убил жену и утопил ее голову в реке
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:48
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Политика
Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену
Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Политика
Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство самых отстающих по темпам развития регионов, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 07:09
Политика
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Транспорт
Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером
По словам источника, и Шейк, и Купер хотят, чтобы Лея жила нормальной жизнью, в окружении друзей.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Михаила Музраева перевели в карантин СИЗО «Лефортово»
Экс-глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев 10 дней проведет в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Футбол
Луценко покинул московское «Динамо»
Обновлено в 07:50
Наука
Ученые: Птицы «думают» одинаково, когда поют дуэтом
Немецкие ученые, изучавшие парное пение ткачиковых воробьев, сделали интересное открытие — выяснилось, что для синхронизации пения пернатые начинают "одинаково думать".
Обновлено в 05:59