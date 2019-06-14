Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13

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с чего всё началось

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

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