Экономика

Регионы сдали экзамен по финансамКоммерсантъ 09:28

Идея открыть мероприятия презентацией первого в истории РФ рейтинга состояния финансовой грамотности населения в стране была для оператора форума фонда «Росконгресс» и правительства принципиально важна.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Всемирный банк отметил рост уровня финграмотности россиян

ТАСС11:49

Регионы сдали экзамен по финансам

Коммерсантъ09:28

Первый зампред ЦБ назвал несовершенным закон о банкротстве физических лиц

Rambler News Service01:20

Кировская область обошла Татарстан в рейтинге финансовой грамотности регионов

Реальное время02:46

Кировская область и Республика Коми стали лидерами по уровню финансовой грамотности в России

Банки.ру01:58

В Почта Банке нашли способ повысить финансовую грамотность подростков и пенсионеров

Газета.Ru05:01

На форуме в Сочи представят рейтинг финграмотности регионов

Российская газета11 февраля в 07:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Спорт

Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Футбол

БАТЭ сенсационно победил «Арсенал» в Лиге Европы

Обновлено в 15:06
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Происшествия

В Красноярске из-за взрыва газа обрушился жилой дом

В результате взрыва бытового газа в Красноярске обрушились перекрытия в жилом доме.
Обновлено в 10:14
Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

Россия отрицает причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, а также данные Bellingcat о реальных именах Боширова и Петрова.
Обновлено в 12:51
Общество

Бастрыкин поручил СК выяснить обстоятельства недопуска Ланового на рейс

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства ситуации с недопуском народного артиста СССР Василия Ланового на рейс авиакомпании «Победа».
Обновлено в 15:08
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в матче Лиги Европы

Обновлено в 14:50
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Олимпиакосом» в матче ЛЕ

Футболисты киевского "Динамо" в гостях сыграли вничью с греческим "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Спорт

Путин повредил палец в спарринге с олимпийским чемпионом по дзюдо

Обновлено в 15:24
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Политика

Британский парламент отклонил новое предложение по Brexit

В январе британский парламент отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 29 января одобрил поправки к техническому документу по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров с Евросоюзом по ключевому вопросу — проблеме ирландской границы.
Обновлено в 13:05
Технологии

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на массовые сбои.
Обновлено в 12:53
Политика

Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов присутствовать на президентских выборах в стране, чем у российских наблюдателей.
Обновлено в 09:31
Спорт

Щербакова получила сильный ушиб на тренировке в Сараево

Обновлено в 04:30
Политика

Трамп объявит режим ЧП в США, заявил лидер республиканцев в сенате

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 15:20
Происшествия

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

На Нижегородской улице в Москве произошла массовая драка со стрельбой, сообщает телеграм-канал 112.
Обновлено в 15:27
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Почти 40 человек погибли при атаке террориста в Индии

Обновлено в 11:19
Футбол

Вадим Васильев покинет пост вице-президента «Монако»

В руководстве "Монако" в ближайшее время произойдут изменения. Свой пост покинет вице-президент клуба Вадим Васильев.
Обновлено в 11:11
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В ТЦ на юго-востоке Москвы загорелся автомобиль на подземной парковке

Более 500 человек эвакуированы из торгового центра на юго-востоке Москвы из-за возгорания автомобиля на парковке, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 13:56
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах

Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 15:00
Экономика

Аналитики ЦБ усомнились в росте экономики по Росстату

Росстат в начале февраля неожиданно сообщил о росте ВВП в 2018 году на 2,3% (по сравнению с 1,6% в предыдущем году), что стало максимальным темпом роста экономики с 2012 года.
Обновлено в 12:35
Политика

Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина

Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Политика

Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России

Власти США готовят новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Суд снял арест с имущества экс-министра Алексея Улюкаева

Обновлено в 04:32
Политика

МИД Венесуэлы сообщил о создании группы стран ООН против вмешательств

Ранее лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, заявил, что не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в латиноамериканской стране.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы

Обновлено в 02:51
Политика

В Финляндии суд отклонил иск Бориса Ротенберга к трем банкам

Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков, отказавшихся оформлять платежи миллиардера.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

«Я гей»: доведенный изменами Собчак Виторган сделал заявление

Максим Виторган сделал сенсационное заявление.
Обновлено в 11:29
Главное