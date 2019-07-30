Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей. Об этом в ходе рабочей поездки в Барнаул сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью

Общество Названы признаки профессионального выгорания Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Авто В продаже появился роскошный аналог Jeep Wrangler Компания BAIC объявила старт продаж ограниченной спецверсии внедорожника Beijing BJ40.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Политика Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения.

Авто На ГАЗе разработают беспилотную «Газель» «Беспилотные «Газели NEXT» проходят испытания на специально подготовленном полигоне, а также на территории завода», — рассказал сотрудник предприятия.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.

Футбол «Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань» Фернандо уезжает в Пекин «Спартак» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб.https://t.co/TrQHyS3rdp#Фернандо #Спартак pic.twitter.com/3fFwaUP48d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 30, 2019 Напомним, Фернандо – воспитанник "Гремио", откуда летом 2013 года перешел в донецкий "Шахтер", а в 2015 перебрался в итальянскую "Сампдорию".

Происшествия В Румынии глава МВД подал в отставку через шесть дней после назначения Министр внутренних дел Румынии Николай Мога сообщил во вторник, что уходит в отставку всего через шесть дней после назначения на должность.

Политика Генконсульство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ареста танкера Генеральное консульство России в Одессе во вторник, 30 июля, направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.

Шоу-бизнес Певица МакSим продемонстрировала помолвочное кольцо О личной жизни певица предпочла не говорить, однако внимательные поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо.

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Общество Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

Игры Стало известно возможное название новой Need for Speed В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.

Общество Правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак.

Шоу-бизнес Лобода смотрела концерт Rammstein из ложи Линдеманна На концерте Rammstein, который прошел 29 июля в «Лужниках», в специальной ложе солиста группы Тилля Линдеманна находилась певица Светлана Лобода.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Общество Каждый четвертый россиянин заметил ухудшение материального положения Чуть менее четверти (24%) россиян заметили, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Происшествия В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор.

Экономика ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.

Происшествия Фанат Земфиры рассказал, зачем напал на ее автомобиль Мужчина, напавший на автомобиль известной певицы Земфиры, рассказал о том, что именно толкнуло его на безумство.

Политика Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.

Экономика Рост уровня бедности зафиксировал Росстат Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.

Происшествия Собянин одобрил применение силы полицией на митинге 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на митинге 27 июля, об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ. "Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные", – так мэр прокомментировал прошедшую акцию.