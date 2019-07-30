Экономика
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностьюРоссийская газета 10:08
Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей. Об этом в ходе рабочей поездки в Барнаул сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Житель Югры через суд добился права служить в армии
Житель Ханты-Мансийского автономного округа добился через суд права служить в армии после того, как военкомат отказал ему, сославшись на возбужденное ранее уголовное дело, следует из материалов городского суда Нижневартовска.
Обновлено в 12:08
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки стал игроком «Малаги»
Японский нападающий защищал цвета «Лестера» с 2015 года. Вместе с командой Окадзаки стал чемпионом Англии по итогам сезона-2015/16.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В офис «Единой России» в Новосибирске бросили бутылку с горючей смесью
В ночь на понедельник, 29 июля, пожар случился в отделении партии «Единая Россия» на улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска.
Обновлено в 06:20
Общество
В потребительскую корзину свердловчан добавили молока и убавили хлеба
Свердловское заксобрание внесло изменения в потребительскую корзину жителя региона.
Обновлено в 04:44
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Авто
Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте
В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
Обновлено в 07:02
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 12:33
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Игры
Sony отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4
Ранее компания сообщала, что в наступившем финансовом году, который начался 1 апреля 2019-го и закончится 31 марта 2020-го, планирует продать 16 миллионов консолей.
Обновлено в 02:52
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:17
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Суд на Украине 29 июля наложил арест на российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил во вторник заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в намеренном замалчивании информации о жертвах террористов в Сирии.
Обновлено в 12:29
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Политика
На Украине захотели отменить введенный Кучмой мораторий на продажу земли
Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, введен на Украине в 2001 году во время правления президента Леонида Кучмы.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому
Напомним, в коме находится и Анастасия Вяткина, получившая в аварии открытую черепно-мозговую травму, и находящуюся после операции в реанимации одной из больниц Челябинска.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона
Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00