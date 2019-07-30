Экономика

Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностьюРоссийская газета 10:08

Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей. Об этом в ходе рабочей поездки в Барнаул сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
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с чего всё началось
- Все регионы, вошедшие в пилотный проект, получат в 2020 году семь миллиардов рублей (софинансирования по программе социального контакта), - цитирует
 главу ведомства РИА Новости.
Российская газета10:08

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