с чего всё началось

Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей. Об этом в ходе рабочей поездки в Барнаул сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью

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