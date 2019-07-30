Экономика
Минтруд оценил борьбу с бедностью в 2020 году в 7 млрд рублейNews.ru вчера в 06:59
Финансирование программы по борьбе с бедностью в РФ, в которую уже включили 13 регионов, останется на уровне 7 млрд рублей в 2020 году, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время рабочего визита в Алтайский край.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
- Все регионы, вошедшие в пилотный проект, получат в 2020 году семь миллиардов рублей (софинансирования по программе социального контакта), - цитирует главу ведомства РИА Новости.Российская газетавчера в 10:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Борьба с бедностью обойдется в 7 млрд: деньги отправят в пилотные регионы в 2020 году
Фонтанка.Рувчера в 08:53
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
Юрий Газзаев стал тренером-консультантом «Енисея»
Как сообщила клубная пресс-служба, 58-летний специалист будет работать в клубе ФНЛ в качестве тренера-консультанта.⠀Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».
Обновлено в 00:37
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Авто
Модели Mercedes-AMG станут тише
Благодаря новым европейским правилам выхлоп машин становится тише, и даже автомобили с высокими эксплуатационными характеристиками AMG и его конкуренты не могут пренебрегать этим.
Обновлено вчера в 02:26
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам его офиса, обвинив их во лжи и непрофессионализме.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Чайка призвал не допустить новые незаконные акции в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что необходимо усилить надзор за предстоящими выборами в сентябре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:10
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова
Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 01:39
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»
Пресс-служба «быков» показала кадры подготовки футболистов из тренажерного зала.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Свердловской области нашли опасные детские палаточные лагеря
Шесть несанкционированных палаточных лагерей выявили в Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Горелово произошел пожар в фитнес-клубе
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Новосибирске подожгли офис «Единой России»
В Новосибирске минувшей ночью неизвестный поджег отделение партии «Единая Россия».
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 00:51
Космос
Футуристический город в пустыне планирует создать наследный принц Саудовской Аравии
Наследный принц Мухаммед, как сообщается, проявил особый интерес к предложению о серебряном пляже, где песок будет светиться, как циферблат часов.
Обновлено 28 июля в 12:05
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Нижнем Тагиле школу обязали заплатить за сломанный палец ученицы
В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд взыскал со школы № 87 в пользу девятилетней ученицы 40 тыс. рублей в качестве компенсации за причинённые страдания.
Обновлено в 01:35
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Южная Корея созвала совещание Совета национальной безопасности
Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с ракетными испытаниями в Северной Корее.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Путешествия
Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму
Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Общество
Лужков назвал причину массовой гибели пчел в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, в настоящее время занимающийся фермерством, рассказал что причиной массовой гибели пчел в России является химия которую используют фермеры.
Обновлено вчера в 21:26