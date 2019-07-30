Экономика

Минтруд оценил борьбу с бедностью в 2020 году в 7 млрд рублейNews.ru вчера в 06:59

Финансирование программы по борьбе с бедностью в РФ, в которую уже включили 13 регионов, останется на уровне 7 млрд рублей в 2020 году, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время рабочего визита в Алтайский край.
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- Все регионы, вошедшие в пилотный проект, получат в 2020 году семь миллиардов рублей (софинансирования по программе социального контакта), - цитирует
 главу ведомства РИА Новости.
Российская газетавчера в 10:08

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Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью

Российская газетавчера в 10:08

Борьба с бедностью обойдется в 7 млрд: деньги отправят в пилотные регионы в 2020 году

Фонтанка.Рувчера в 08:53

Регионы России получат 7 млрд рублей на борьбу с бедностью - Топилин

Интерфакс - Россиявчера в 08:01

В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей

Известиявчера в 08:45

Минтруд: в России в 2020 году на борьбу с бедностью направят 7 млрд рублей

REGNUMвчера в 07:17

Минтруд оценил борьбу с бедностью в 2020 году в 7 млрд рублей

News.ruвчера в 06:59

Финансирование соцконтрактов в 13 регионах составит 7 млрд рублей в 2020 году

ТАССвчера в 06:48
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Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

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Как сообщила клубная пресс-служба, 58-летний специалист будет работать в клубе ФНЛ в качестве тренера-консультанта.⠀Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».
Обновлено в 00:37
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

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Обновлено в 01:58
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Авто

Модели Mercedes-AMG станут тише

Благодаря новым европейским правилам выхлоп машин становится тише, и даже автомобили с высокими эксплуатационными характеристиками AMG и его конкуренты не могут пренебрегать этим.
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Политика

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Обновлено вчера в 22:26
Политика

Чайка призвал не допустить новые незаконные акции в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что необходимо усилить надзор за предстоящими выборами в сентябре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:10
Авто

Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену

Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова

Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 01:39
Авто

Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»

Пресс-служба «быков» показала кадры подготовки футболистов из тренажерного зала.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Свердловской области нашли опасные детские палаточные лагеря

Шесть несанкционированных палаточных лагерей выявили в Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Горелово произошел пожар в фитнес-клубе

Обновлено в 00:59
Происшествия

В Новосибирске подожгли офис «Единой России»

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Обновлено вчера в 09:27
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
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Космос

Футуристический город в пустыне планирует создать наследный принц Саудовской Аравии

Наследный принц Мухаммед, как сообщается, проявил особый интерес к предложению о серебряном пляже, где песок будет светиться, как циферблат часов.
Обновлено 28 июля в 12:05
Экономика

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями

Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Нижнем Тагиле школу обязали заплатить за сломанный палец ученицы

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд взыскал со школы № 87 в пользу девятилетней ученицы 40 тыс. рублей в качестве компенсации за причинённые страдания.
Обновлено в 01:35
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

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Пожар в Самаре распространился на восемь домов

Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

Южная Корея созвала совещание Совета национальной безопасности

Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с ракетными испытаниями в Северной Корее.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
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Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Путешествия

Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму

Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Общество

Лужков назвал причину массовой гибели пчел в России

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, в настоящее время занимающийся фермерством, рассказал что причиной массовой гибели пчел в России является химия которую используют фермеры.
Обновлено вчера в 21:26
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