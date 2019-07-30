с чего всё началось

Финансирование программы по борьбе с бедностью в РФ, в которую уже включили 13 регионов, останется на уровне 7 млрд рублей в 2020 году, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время рабочего визита в Алтайский край.

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Минтруд оценил борьбу с бедностью в 2020 году в 7 млрд рублей

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