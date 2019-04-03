Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорогРоссийская газета 03:25
Самую большую сумму получит Самарская область - 30 млрд рублей на строительство транспортного обхода вокруг Тольятти и мост через Волгу. Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
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Правительство направило свыше 65,8 миллиардов рублей на развитие автодорог
Московский Комсомолец00:57
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