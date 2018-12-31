31,367 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета регионам на льготные лекарства в 2019 году. Соответствующий документ 3 января утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Регионы получат более 30 млрд рублей на льготные лекарства в 2019 году

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