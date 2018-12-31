Экономика
31,367 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета регионам на льготные лекарства в 2019 году. Соответствующий документ 3 января утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета06:14
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В 2019 ГОДУ ДАГЕСТАН НАПРАВИТ НА ЗАКУПКУ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ 780 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Рутульские новости31.12.18 в 04:25
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Происшествия
В Новочеркасске рухнуло четырехэтажное здание
Обновлено в 12:41
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика
Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив
Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья
Из Франции в Москву экстрадировали бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого подозревают в десяти эпизодах мошенничества, трех эпизодах растраты и девяти эпизодах незаконной легализации имущества.
Обновлено в 08:53
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, которое произошло после взрыва газа, закончена.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли собаку
После завершения поисково-спасательной операции в разрушенном доме в Магнитогорске найдена живая собака.
Обновлено в 11:00
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Политика
Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай
Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко
Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.
Обновлено в 09:38
Политика
СБУ начала расследование попытки захвата власти, пишут СМИ
Служба безопасности Украины начала расследование попытки захвата власти, сообщили "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:30
Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено в 10:59
Происшествия
«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными
У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Обновлено в 03:10
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Финансы
Биржевой курс доллара упал ниже 69 рублей
Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%).
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Политика
УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре
Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
Обновлено в 04:01
Культура
Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина
Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Футбол
Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»
Обновлено в 08:53
Здоровье
В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц
Шесть человек умерли в Грузии от "свиного гриппа" за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Обновлено в 07:24
Космос
Рогозин поздравил коллег из Китая с успешной посадкой аппарата на Луне
«От имени госкорпорации «Роскосмос» и от себя лично хочу поздравить вас и весь коллектив КНКА с успешным началом реализации миссии «Чанъэ-4» — первой в истории человечества мягкой посадкой на обратной стороне Луны», — говорится в поздравлении Рогозина.
Обновлено в 10:59
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 01:38
Политика
Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине
Действующий глава украинского государства Петр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине, следует из данных опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.
Обновлено в 08:59
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Спорт
Комиссия WADA попросила признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено вчера в 21:52
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
В Германии предостерегли Запад от войны с Россией
Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19