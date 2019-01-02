Экономика
31,367 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета регионам на льготные лекарства в 2019 году. Соответствующий документ 3 января утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета06:14
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На оздоровление льготных категорий жителей Башкирии выделили более 97 млн рублей
UfacityNews.ruвчера в 00:56
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика
Климкин объяснил закрытие украинских избирательных участков в России
Центризбирком Украины закрыл избирательные участки на территории России исключительно в целях безопасности, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 07:26
Спорт
Сергей Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
В немецком Оберстдорфе состоялась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках пятого этапа престижной многодневки "Тур де Ски".
Обновлено в 08:07
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Подозреваемый в шпионаже американец охотился за списком сотрудников спецслужб
Подозреваемого в шпионаже американца Пола Николаса Уилана задержали с поличным при получении от гражданина России носителя со сведениями, представляющими государственную тайну.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Киеве избили 81-летнего авиаконструктора концерна «Антонов»
Авиаконструктора концерна «Антонов» Виктора Ковальского, который работал над созданием самолета Ан-225 "Мрия", избили в Киеве, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала «1+1».
Обновлено в 06:45
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Гаджеты
Смартфоны Redmi превратят в отдельный бренд
Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом, пишет GizmoChina.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Поврежденный дом в Магнитогорске планируют разделить на два здания
Дом в Магнитогорске, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих здания, сообщил агентству «Интерфакс» начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Обновлено в 04:20
Происшествия
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны
В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось
Обновлено в 07:00
Общество
В Брюсселе запретили Uber использовать такси без лицензий
Коммерческий арбитраж в Брюсселе расширил принятый три года назад запрет в отношении программного приложения компании Uber, распространив это решение также на использование для пассажирских перевозок автомобилей, не обладающих лицензией такси, сообщила в четверг радиостанция BelRTL.
Обновлено в 07:19
Культура
Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина
Обновлено в 07:41
Хоккей
Брагин прокомментировал победу сборной России над Словакией на МЧМ
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался по поводу победы своих подопечных в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 с национальной командой Словакии.
Обновлено в 02:38
Спорт
Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась от рака в 37 лет
Обновлено в 07:49
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 01:43
Политика
Украина снова направит корабли через Керченский пролив
Украинская сторона в очередной раз собирается направить свои военные корабли через Керченский пролив.
Обновлено в 08:15
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Хоккей
НХЛ запретила Малкину надеть траурную повязку в память о Магнитогорске
Обновлено в 07:28
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
Президент страны Петр Порошенко заявил, что без повышения цен на газ нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
США сделали Турции предложение по поставкам ЗРК Patriot
Отмечается, что американская делегация проводит встречи с турецкими Министерством национальной обороны, МВД и Министерством оборонной промышленности: Вашингтон представил Анкаре свое предложение по поставкам ЗРК.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Ставрополье произошел хлопок газа в жилом доме
Хлопок газа произошел в жилом доме в станице Ессентукской в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено вчера в 12:05
Финансы
Доллар обновил максимум марта 2016 года
Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Обновлено в 03:59
Общество
Петербуржец выиграл в лотерею 500 миллионов рублей
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Ряд стран выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Лидеры и представители ряда стран направили России соболезнования в связи с обрушением здания в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 21:30