Экономика
Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо
Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливоКоммерсантъ08:55
Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута. Соответствующее решение приняли на заседании 29 ноября, распоряжение правительства уже готовится к подписанию, сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко.
Коммерсантъ08:55
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Впервые дотации получат 12 регионов. Мы рассмотрели возможность помощи субъектам в целях надежного прохождения отопительного сезона. Никто из граждан не должен остаться без тепла. Данные дотации будут направлены в самое ближайшее время.
— Виталий Мутко, российский политикРБК 08:09
с чего всё началось
Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам, которых сильнее всего коснулось удорожание мазута и угля. Решение об этом было принято на заседании правительства в прошлый четверг, 29 ноября.РБК08:09
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