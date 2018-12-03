Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам, которых сильнее всего коснулось удорожание мазута и угля. Решение об этом было принято на заседании правительства в прошлый четверг, 29 ноября.

с чего всё началось

Впервые дотации получат 12 регионов. Мы рассмотрели возможность помощи субъектам в целях надежного прохождения отопительного сезона. Никто из граждан не должен остаться без тепла. Данные дотации будут направлены в самое ближайшее время.

Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута. Соответствующее решение приняли на заседании 29 ноября, распоряжение правительства уже готовится к подписанию, сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко.

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