Экономика

Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо
Коммерсантъ
08:55

Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута. Соответствующее решение приняли на заседании 29 ноября, распоряжение правительства уже готовится к подписанию, сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко.
Коммерсантъ08:55

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Регионы России получат почти 9 млрд рублей для компенсации цен на топливо

РИА Новости09:13

Правительство выделит почти 9 миллиардов рублей регионам, которых больше всего коснулось подорожание мазута и угля

Эхо Москвы09:04

Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо

Коммерсантъ08:55

Регионы получат поддержку из бюджета из-за скачка цен на топливо

РБК08:09

Правительство выделит регионам дотации из-за подорожания топлива

Полит.ру09:14
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Энергетика

К каким последствиям может привести выход Катара из ОПЕК

«Решение о выходе отражает стремление Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн», — цитирует аль-Кааби государственная нефтяная компания страны Qatar Petroleum в Twitter.
Обновлено в 09:22
Экономика

«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Авиакомпания «Победа» предложила Минтрансу исключить из федеральных авиационных правил обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.
Обновлено в 09:22
Экономика

Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены

Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 09:02
Экономика

Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году

Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов.
Обновлено в 09:20
Экономика

В России собрали 110 миллионов тонн зерна

Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:52
Финансы

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро

Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 09:27
Экономика

«Открытие холдинг» отказался от иска к АСВ на 28 млрд рублей

В конце 2014 года АСВ выделило «Открытие холдингу» 28 млрд руб. на санацию банка «Траст».
Обновлено в 08:32
Финансы

Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России

Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка, объем выданных кредитов достиг почти 300 млрд рублей.
Обновлено в 09:08
Экономика

Конкурсный управляющий хочет отсудить у «Роснефти» 422 млн рублей

Общий долг перед другими структурами "Роснефти" — около 76 млн руб. Разные "дочки" госкомпаний хотят взыскать деньги с "РН-Сервис-Экология".
Обновлено в 09:29
Экономика

Новосибирску хотят вернуть часть налоговых сборов

Согласно новому региональному закону Новосибирской области, часть доходов от упрощённой системы налогообложения передадут в бюджеты городских округов и муниципальных районов.
Обновлено в 09:11
Экономика

ЦБ не запустит финансовый супермаркет в запланированные сроки

Документ до сих пор находится на стадии обсуждения, его внесение в Госдуму ожидается до конца 2018 года, сообщил РБК глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Обновлено в 08:30
Экономика

Даниловскому рынку в Москве ищут покупателя

Отмечается, что ресторанный холдинг Ginza Project, который является собственником рынка, уже в течение нескольких месяцев ищет покупателя на объект.
Обновлено в 07:14
Экономика

Бывший топ-менеджер JPMorgan: Bitcoin становится цифровым золотом

Bitcoin продолжает развиваться, он становится крепче и подбирается к получению статуса цифрового золота, заявил бывший топ-менеджер крупного банка JPMorgan Алекс Гуревич.
Обновлено в 08:44
Экономика

Shell привяжет вредные выбросы к зарплатам топ-менеджеров

Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell заявила, что компенсации ее топ-менеджеров будут зависеть от того, каких целей добьется компания в деле сокращения вредных выбросов в атмосферу, в интервью FT заявил гендиректор Shell Бен ван Берден.
Обновлено в 08:54
Экономика

Медведев спрогнозировал рост числа ИП из-за легализации теневой занятости

Легализация теневой занятости может привести к увеличению числа индивидуальных предпринимателей на 2 млн человек.
Обновлено в 09:05
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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