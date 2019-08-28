Большинство субъектов России поддержали предложение Калужской области сделать 11 ноября - день окончания Стояния на Угре - общероссийской памятной датой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Автоспорт Renault подтвердила контракт с Эстебаном Оконом Команда Renault официально заявила о подписании контракта с 22-летним французским гонщиком.

Экономика В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Политика Порошенко готовит переворот, полагают в Раде Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.

Политика Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.

Театры Актеры МХАТа выразили недовольство работой нового худрука Поводом для обращения стало недовольство артистов работой нового художественного руководителя, назначенного министерством.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Кино Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Политика Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.

Политика Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово» Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.

Космос На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Политика Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Футбол Юран: «Спартаку» придется попотеть в ответной игре с «Брагой» Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Браги» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Политика Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.

Финансы Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.

Футбол Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо» Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Энергетика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и желая тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Происшествия Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.

Армия и оружие Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль Российское Министерство обороны опубликовало на YouTube видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай" в Татарстане.