Общество
Pravda.RuРегионы поддержали идею отмечать окончание татаро-монгольского ига
Большинство субъектов России поддержали предложение Калужской области сделать 11 ноября - день окончания Стояния на Угре - общероссийской памятной датой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Костромская область и Якутия поддержали законопроект об установлении 11 ноября памятной датой России
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