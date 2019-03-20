Минтруда: треть регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров9111.ru вчера в 13:57

Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.

30 российских регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме, пишет Интерфакс.

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Политика Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.

Общество Открыт прием заявок на конкурс «Доброволец России – 2019» Прием заявок на конкурс "Доброволец России" будет проходить с 20 марта по 16 июня 2019 года, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

Общество За того парня: Евгений Жирков отчитался перед районными депутатами 20 марта глава Пушкинского района Евгений Жирков на открытом заседании районного Совета депутатов подвел итоги социально-экономического развития района за 2018 год и обозначил приоритетные задачи на 2019 год.

Спорт Загитова стала лидером после короткой программы на ЧМ в Японии Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после представления короткой программы на чемпионате мира в Японии.

Политика Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Политика Украина ввела новые санкции против России Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).

Происшествия Пилота французского истребителя катапультировало при взлете Во Франции одного из пилотов истребителя Rafale катапультировало во время взлета на военной базе, пишет 20 марта газета Parisien.

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