Экономика
Минтруда: треть регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров9111.ru вчера в 13:57
30 российских регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме, пишет Интерфакс.
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Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.
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В Минтруде заявили, что каждый третий регион занижает прожиточный минимум пенсионеров
Интерфаксвчера в 09:14
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