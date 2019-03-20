Экономика

Минтруда: треть регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров9111.ru вчера в 13:57

30 российских регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме, пишет Интерфакс.
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Максим Топилин
Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.
— Максим ТопилинПолитика Сегодня вчера в 10:05

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