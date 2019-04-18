Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублейRT на русском 12:16
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Сегодня по всем группам потребителей мы подросли на 8 млрд руб., и сейчас общая задолженность — 120 млрд руб., это свет и газ. Да, темпы начали падать, но в целом хотелось бы еще раз обратить на это ваше внимание.
— Виталий Мутко, российский политикРБК 13:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено в 16:26
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Общество
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский не уверен, что ему удаться пожать Порошенко руку
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен, получится ли у него пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, обещавшему рубить коррупционерам руки.
Обновлено в 15:50
Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Берлинская опера сожалеет — Анна Нетребко не сможет спеть
Отмена концертов Анны Нетребко, намеченных на пятницу и субботу, связана с ее болезнью, объяснила администрация Берлинской государственной оперы, сообщение опубликовано 18 апреля на сайте оперы.
Обновлено в 15:58
Политика
На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины
Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Главу управления Росавиации обвинили в мошенничестве
В Росавиции ТАСС сообщили, что Мнишко в настоящее время находится на больничном.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Актриса Марина Александрова без макияжа выглядит на 16 лет
Актриса театра и кино Марина Александрова без макияжа выглядит как девочка, на 16 лет.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
В первом полете у Ил-112В отказала автоматика
Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
Обновлено в 17:15
Космос
Ракета с грузовым кораблем Cygnus стартовала к МКС
Ракету-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus запустили к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Выдача больным в Ленобласти спецбраслетов сократила смертность от инфарктов на 90%
Специальные браслеты, выданные больным жителям Ленинградской области, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, позволила сократить смертность от инфарктов и инсультов на 90% за два года.
Обновлено в 15:29
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48