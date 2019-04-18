Энергетика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублейRT на русском вчера в 12:16

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
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Долги республик Северного Кавказа за свет и газ достигли 120 млрд рублей

Московский Комсомолецвчера в 12:34

Мутко оценил долги Северного Кавказа за газ и свет в ₽120 млрд

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Республики Северного Кавказа задолжали за газ 120 млрд рублей

News.ruвчера в 12:58

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Жители Северного Кавказа задолжали за газ и свет 120 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 15:25

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

RT на русскомвчера в 12:16

Долговая нагрузка регионов Северного Кавказа за 2018 год снижена на 9 млрд рублей

ТАССвчера в 11:17
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Хоккей

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»

"Каролина" обыграла "Вашингтон" (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Зеленский перешёл на русский язык во время дебатов с Порошенко

Шоумен Владимир Зеленский перешёл на русский язык в ходе дебатов с его соперником по выборам на пост президента Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 12:24
Путешествия

Россияне перечислили претензии к соотечественникам за рубежом

Предъявлялись претензии также к недоброжелательности и неумению улыбаться (13 процентов), к невнимательности к местным обычаям и стремлению демонстрировать свой статус и богатство — по 12 процентов участников исследования.
Обновлено вчера в 22:12
Спорт

Авербух готовится объявить о сотрудничестве с Медведевой

Авербух — серебряный призёр Олимпиады 2002 года, сейчас он ставит собственные ледовые шоу, а также работает хореографом в фигурном катании.
Обновлено в 06:06
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Сын Ирины Цывиной рассказал о последних часах жизни матери

Актриса театра и кино Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля.
Обновлено в 11:00
Политика

Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым

Из Сирии в Крым отправилась первая партия товаров, сообщил министр промышленной политики РК Андрей Васюта.
Обновлено в 07:17
Политика

Российские телеканалы покажут в прямом эфире дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы планируют показать дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые пройдут 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

В Нижнекамске при пожаре в промзоне пострадали девять человек

Обновлено в 12:06
Космос

Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников

Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 12:11
Спорт

Жене Мамаева разрешили свидание с мужем

Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, сообщила, что ей разрешили свидание с футболистом.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Технологии

Instagram может скрыть количество лайков под постом

Обновлено в 01:38
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге

Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка

Обновлено в 03:28
Политика

«Я результат ваших ошибок, Петр Алексеевич». Дебаты Зеленского и Порошенко. Онлайн-трансляция

Главные заявления кандидатов и все самое интересное, что окружает дебаты, – в онлайне "Ведомостей" Дебаты в прямом эфире покажут на своих сайтах или страницах в YouTube несколько российских каналов, в том числе "Россия 24".
Обновлено в 11:37
Политика

Лукашенко заявил о возможности изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.
Обновлено в 06:18
Футбол

Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 20 апреля, начало в 19:00 (мск).
Обновлено в 12:08
Общество

Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику

Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Музыка

Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении

Российский певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении -2019», назвал своего главного соперника.
Обновлено в 12:25
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Наука

Недостаток витамина D способствует развитию аутоиммунных заболеваний

Ученые Эдинбургского университета выяснили, как витамин D влияет на иммунную систему и может ли он изменять восприимчивость к таким заболеваниям, как рассеянный склероз.
Обновлено в 05:11
Авто

Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

"В случае необходимости МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора", - цитирует Е.Зиничева пресс-служба МЧС.
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Экономика

В Феодосии построят яхтенную марину на 100 мест

В пятницу, 19 апреля, на юбилейном ЯМЭФ подписали соглашение о строительстве марины на 100 яхт в Феодосии.
Обновлено в 05:23
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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