Энергетика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублейRT на русском вчера в 12:16
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
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Долги республик Северного Кавказа за свет и газ достигли 120 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 12:34
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.
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"В случае необходимости МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора", - цитирует Е.Зиничева пресс-служба МЧС.
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В Феодосии построят яхтенную марину на 100 мест
В пятницу, 19 апреля, на юбилейном ЯМЭФ подписали соглашение о строительстве марины на 100 яхт в Феодосии.
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