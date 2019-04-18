Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублейRT на русском вчера в 12:16
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
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Сегодня по всем группам потребителей мы подросли на 8 млрд руб., и сейчас общая задолженность — 120 млрд руб., это свет и газ. Да, темпы начали падать, но в целом хотелось бы еще раз обратить на это ваше внимание.
— Виталий Мутко, российский политикРБК вчера в 13:53
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Долги республик Северного Кавказа за свет и газ достигли 120 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 12:34
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